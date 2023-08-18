Виготовлення "Шахедів" у Росії - це відвертання уваги від Ірану, - Ігнат

Як розповів Ігнат, є випадки, коли після збиття БПЛА падають вцілілим на землю, і їх досліджують науковці в спеціальних центрах. Там визначають що в тому безпілотнику змінилося чи ні.

"Вони визначають, що в тому "Шахеді" російського, іранського та американського. І не тільки американського, а і європейських запчастин там доволі чимало. Про це партнерам нашим було докладно доведено і продемонстровано", - зазначив речник.

За його словами, те, що Росія виготовляє дрони у себе - це просто відвертання уваги від Ірану.

"Мовляв, у нас є своє виробництво, а "Іран тут ні до чого". Іран, який з самого початку постачання цих БПЛА і коли вони з'явилися в небі жодного разу не визнав, що дає Росії ці безпілотники", - додав Ігнат.

Співпраця Ірану та Росії

Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З того часу Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.

А в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будвання в Росії заводу з виробництва "Шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року.

В американській розвідці заявили, що будівництво такого заводу може значно вплинути на хід війни в Україні.