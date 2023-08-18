RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Изготовление "Шахедов" в России - это отвлечение внимания от Ирана, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Россия производит дроны-камикадзе Shahed на своей территории для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как рассказал Игнат, есть случаи, когда после сбыта БПЛА падают уцелевшим на землю, и их исследуют ученые в специальных центрах. Там определяют, что в том беспилотнике изменилось или нет.

"Они определяют, что в том "Шахеде" российского, иранского и американского. И не только американского, но и европейских запчастей там достаточно много. Об этом партнерам нашим было подробно доказано и продемонстрировано", - отметил спикер.

По его словам, то, что Россия производит дроны у себя - это просто отвлечение внимания от Ирана.

"Мол, у нас есть свое производство, а "Иран здесь ни при чем". Иран, который с самого начала поставки этих БПЛА и когда они появились в небе ни разу не признал, что дает России эти беспилотники", - добавил Игнат.

Сотрудничество Ирана и России

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С этого времени Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.

А в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года.

В американской разведке заявили, что строительство такого завода может значительно повлиять на ход войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИрандрониВоздушные силы УкраиныВойна России против Украины