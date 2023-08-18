Изготовление "Шахедов" в России - это отвлечение внимания от Ирана, - Игнат

Как рассказал Игнат, есть случаи, когда после сбыта БПЛА падают уцелевшим на землю, и их исследуют ученые в специальных центрах. Там определяют, что в том беспилотнике изменилось или нет.

"Они определяют, что в том "Шахеде" российского, иранского и американского. И не только американского, но и европейских запчастей там достаточно много. Об этом партнерам нашим было подробно доказано и продемонстрировано", - отметил спикер.

По его словам, то, что Россия производит дроны у себя - это просто отвлечение внимания от Ирана.

"Мол, у нас есть свое производство, а "Иран здесь ни при чем". Иран, который с самого начала поставки этих БПЛА и когда они появились в небе ни разу не признал, что дает России эти беспилотники", - добавил Игнат.

Сотрудничество Ирана и России

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С этого времени Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.

А в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года.

В американской разведке заявили, что строительство такого завода может значительно повлиять на ход войны в Украине.