Вигнані з Європи російські дипломати та розвідники їдуть на роботу до Африки

Росія масово направляє до країн Африки співробітників спецслужб, дипломатів і своїх агентів, які стали персонами нон грата в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний звіт Служби зовнішньої розвідки Естонії (EFIA) за 2026 рік.
У звіті йдеться, що відправляючи своїх співробітників до Африки Росія не лише посилює свою присутність на континенті, а й вирішує внутрішню кадрову проблему.
Тільки за останнє десятиліття через агресивну політику Москви та шпигунську діяльність західні країни вислали сотні російських дипломатів і закрили низку консульств. На тлі цього зміцнення зв’язків з Африкою дозволяє Кремлю працевлаштовувати держслужбовців, які втратили можливість працювати в ЄС.
Окрім традиційної військової співпраці, Росія активно просуває на континенті інструменти "м’якої сили" - через освітні та культурні програми.
Зокрема, як йдеться у звіті, федеральне агентство "Росспівробітництво", яке відіграє ключову роль в операціях державного впливу, розширює мережу представництв в Африці. Нові офіси відкрито, зокрема, у Гвінеї та Буркіна-Фасо.
Також фонд "Русский мир", що займається популяризацією російської мови за кордоном, відкрив нові центри в Бурунді та Уганді.
За оцінкою естонської розвідки, через ці структури Москва поширює антизахідні наративи, називаючи політику Заходу "неоколоніальною та патерналістською". Натомість Росія позиціонує себе як "чемпіона багатополярного світового порядку" і "захисника суверенітету", пропонуючи співпрацю нібито на засадах рівноправного партнерства.
Окрему увагу у звіті приділено використанню африканських студентів у війні проти України. За даними EFIA, у 2025 році в російських університетах навчалися близько 35 тисяч студентів з Африки. Російська влада, як стверджується, користується їхнім складним фінансовим становищем, ставлячи перед вибором - депортація або підписання контракту з Міноборони РФ.
У результаті, за інформацією естонської служби, сотні громадян Замбії, Танзанії, Гвінеї, Камеруну, Еритреї, Нігерії та інших країн були відправлені на війну проти України.