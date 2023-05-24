Вигідний расизм. Скривджена зірка "Реала" стане обличчям кампанії бренду на мільярди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

Американський бренд Nike вирішив зробити 22-річного вінгера символом боротьби проти расизму. "Найкі" залишається технічним спонсором Вінісіуса, хоча ще кілька місяців тому готовий був завершити співпраця з бразильцем.

Вінісіус закликав керівництво Ла Ліги вийти на реальний шлях боротьби з расистськими проявами на трибунах іспанських стадіонів. Nike незабаром запустить інформаційну кампанію, у центрі якої опиниться нападник "Реала". Поштовхом до неї стали події у 35-му турі чемпіонату, що завершилися вилученням футболіста.

У нинішньому сезоні Вінісіус регулярно опиняється в скандальних ситуаціях. Під час виїзних поєдинків "вершкових" уболівальники та суперники його постійно провокують, що вплинуло на статистику бразильця. Результативність флангового нападника впала в порівнянні з минулим сезоном – 10 м'ячів у Прімері проти 17-ти, а дисципліна погіршилася – 10 жовтих і 1 одна червона картка проти шести "гірчичників".

Що трапилося з Вінісіусом

У матчі проти "Валенсії" 21 травня Королівський клуб зазнав поразки (0:1), а бразильський вінгер був вилучений у доданий арбітром час. Арбітр і судді VAR не до кінця розібралися у сутичці, що спалахнула на полі.

Під час штовханини гравців обох команд Вінісіус ударив форварда "Валенсії" Уго Дуро Пералеса в обличчя. Утім, суддівська бригада не помітила, як той спочатку намагався душити мадридця.

Ще до цього Вінісіус став жертвою расистських вигуків. Він вказав арбітру на конкретну особу на трибуні, яка назвала його "мавпою" та імітувала поведінку примата. "Я більше не хочу грати. Я перестану грати, якщо це не припиниться", – заявив бразилець рефері.