Выгодный расизм. Обиженная звезда "Реала" станет лицом кампании бренда на миллиарды
Расистский скандал в чемпионате Испании вокруг нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора вышел на новый уровень. Жемчужина "сливочных" станет лицом антирасистской кампании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.
Американский бренд Nike решил сделать 22-летнего вингера символом борьбы с расизмом. "Найки" остается техническим спонсором Винисиуса, хотя еще несколько месяцев назад готов был завершить сотрудничество с бразильцем.
Винисиус призвал руководство Ла Лиги встать на реальный путь борьбы с расистскими проявлениями на трибунах испанских стадионов. Nike в скором времени запустит информационную кампанию, в центре которой окажется нападающий "Реала". Толчком к ней стали события в 35-м туре чемпионата, завершившиеся удалением футболиста.
В нынешнем сезоне Винисиус регулярно оказывается в скандальных ситуациях. Во время выездных поединков "сливочных" болельщики и соперники его постоянно провоцируют, что повлияло на статистику бразильца. Результативность флангового нападающего упала по сравнению с прошлым сезоном – 10 мячей в Примере против 17-ти, а дисциплина ухудшилась – 10 желтых и 1 одна красная карточка против шести "горчичников".
Что произошло с Винисиусом
В матче против "Валенсии" 21 мая Королевский клуб потерпел поражение (0:1), а бразильский вингер был удален в добавленное арбитром время. Арбитр и судьи VAR не до конца разобрались во вспыхнувшей на поле стычке.
Во время толкотни игроков обеих команд Винисиус ударил форварда "Валенсии" Уго Дуро Пералеса в лицо. Впрочем, судейская бригада не заметила, как тот сначала пытался душить мадридца.
Еще до этого Винисиус стал жертвой расистских возгласов. Он указал арбитру на конкретное лицо на трибуне, которая назвала его "обезьяной" и имитировала поведение примата. "Я больше не хочу играть. Я перестану играть, если это не прекратится", – заявил бразилец рефери.
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