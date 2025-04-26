Вигадали перемогу? У Путіна оголосили про "звільнення" Курської області

Так, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів главі Кремля Володимиру Путіну про "завершення" операції зі звільнення Курської області.

Як пишуть росЗМІ, посилаючись на доклад Герасімова, за час бойових дій у курському прикордонні нібито ЗСУ втратили щонайменше 75 тисяч військових і понад 400 танків.

Зазначимо, що згідно з картою Deep State, під контролем ЗСУ все ще знаходяться близько 30 кв. км.



ЗСУ продовжують контрулювати частину території Курської області попри заяви Кремля (deepstatemap.live)