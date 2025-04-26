Выдумали победу? У Путина объявили об "освобождении" Курской области

У главы Кремля Владимира Путина заявили о якобы "освобождении" Курской области 26 апреля. И это при том, что ВСУ до сих пор контролируют десятки квадратных километров в этом регионе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Так, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе Кремля Владимиру Путину о "завершении" операции по освобождению Курской области.
Как пишут росСМИ, ссылаясь на доклад Герасимова, за время боевых действий в курском пограничье якобы ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
Отметим, что согласно карте Deep State, под контролем ВСУ находятся около 30 кв. км.
ВСУ продолжают контролировать часть территории Курской области несмотря на заявления Кремля (deepstatemap.live)
Отметим, что утром 26 апреля в сводке Генштаба говорилось, что ВСУ продолжают держать оборону на Курском направлении.
За минувшие сутки враг совершил 28 авиаударов и сбросил 37 управляемых авиабомб, а также провел 370 обстрелов, в том числе 9 - из реактивных систем залпового огня.
В свою очередь, украинские защитники отбили 30 штурмовых атак.
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