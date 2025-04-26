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Выдумали победу? У Путина объявили об "освобождении" Курской области

Фото: глава Кремля Владимир Путин
Автор: Наталия Гурковская

У главы Кремля Владимира Путина заявили о якобы "освобождении" Курской области 26 апреля. И это при том, что ВСУ до сих пор контролируют десятки квадратных километров в этом регионе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе Кремля Владимиру Путину о "завершении" операции по освобождению Курской области.

Как пишут росСМИ, ссылаясь на доклад Герасимова, за время боевых действий в курском пограничье якобы ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.

Отметим, что согласно карте Deep State, под контролем ВСУ находятся около 30 кв. км.
 

 


ВСУ продолжают контролировать часть территории Курской области несмотря на заявления Кремля (deepstatemap.live)

 

Ситуация в Курской области

Отметим, что утром 26 апреля в сводке Генштаба говорилось, что ВСУ продолжают держать оборону на Курском направлении.

За минувшие сутки враг совершил 28 авиаударов и сбросил 37 управляемых авиабомб, а также провел 370 обстрелов, в том числе 9 - из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь, украинские защитники отбили 30 штурмовых атак.

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