Так, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе Кремля Владимиру Путину о "завершении" операции по освобождению Курской области.

Как пишут росСМИ, ссылаясь на доклад Герасимова, за время боевых действий в курском пограничье якобы ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.

Отметим, что согласно карте Deep State, под контролем ВСУ находятся около 30 кв. км.





ВСУ продолжают контролировать часть территории Курской области несмотря на заявления Кремля (deepstatemap.live)