Вигадали чергову "перемогу". У Путіна заявили, що майже "демілітаризували" Україну

"Україна була сильно мілітаризована на момент початку "СВО". І, як учора сказав (російський диктатор Володимир) Путін, одним із завдань була "демілітаризація" України. Фактично це завдання багато в чому виконане", - заявив Пєсков.

Намагаючись пояснити свою спірну заяву, він зазначив, що зараз Україна все менше використовує свою зброю, і все більше покладається на системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу.

РФ розповсюджує фейки про свої успіхи під час вторгнення в Україну

Росіяни регулярно вкидають в інформаційний простір фейки про свої успіхи в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

Так, у травні російські пропагандисти почали активно розповсюджувати інформацію про знищення ЗРК Patriot в Україні. Про це писало і російське Міністерство оборони. Це сталося після чергової спроби ракетного удару по Києву, тоді ворог застосовував для атаки гіперзвукові ракети "Кинжал". Незабаром Путін повідомив, що окупантам нібито вдалося вбити п'ять ЗРК Patriot під Києвом.

Також раніше видання Financial Times повідомило, що Росія нібито накопичує літаки поблизу кордону з Україною. Пізніше у ВПС ЗСУ зазначили, що росіяни не можуть стягнути свою авіацію до кордонів з Україною, оскільки для цього потрібні аеродроми та інша інфраструктура.