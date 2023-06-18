Придумали очередную "победу". У Путина заявили, что почти "демилитаризировали" Украину

"Украина была сильно милитаризована на момент начала "СВО". И, как вчера сказал (президент РФ Владимир – ред.) Путин, одной из задач была "демилитаризация" Украины. Фактически эта задача во многом выполнена", — заявил Песков.

Пытаясь объяснить свое спорное заявление, от отметил, что сейчас Украина все меньше использует свое оружие, и все больше полагается на системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада.

РФ распространяет фейки о своих успехах в ходе вторжения в Украину

Россияне регулярно вбрсывают в информационное пространство фейки о якобы своих успехах в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Так, в мае российские пропагандисты начали активно распространять информацию об уничтожении ЗРК Patriot в Украине. Об этом писало и российские Министерство обороны. Это произошло после очередной попытки ракетного удара по Киеву, тогда враг применял для атаки гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Вскоре Путин сообщил, что оккупантам якобы удалось уничтожить пять ЗРК Patriot под Киевом.

Также ранее издание Financial Times сообщило, что Россия якобы накапливает самолеты вблизи границы с Украиной. Позже в ВВС ВСУ отметили, что россияне не могут стянуть свою авиацию к границам с Украиной, поскольку для этого необходимы аэродромы и другая инфраструктура.