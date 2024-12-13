Вифлеємський вогонь миру знову поїде Україною: коли та куди

У неділю, 15 грудня, на Центральному залізничному вокзалі Києва пластуни передадуть представникам залізниці Вифлеємський вогонь миру. А вже о 18:30 він відправиться до Ужгорода. Ужгород стане першим містом, що прийме Вифлеємський вогонь миру.

Впродовж 15-16 грудня 12 нічних поїздів доставлять Вифлеємський вогонь миру на 22 вокзали країни. Зокрема, до Львова, Рівного, Миколаєва та інших міст України.

"Нехай цієї зими сяйво Вогню з Вифлеєму стане символом підтримки українців у складні часи і перемоги над злом. Запрошуємо всіх приєднатися до цієї світлої традиції, взяти частинку вогню до своїх домівок і поділитися теплом зі своїми близькими", - йдеться у повідомленні.

Вифлеємський вогонь миру

Вже протягом 30 років Україна бере участь в міжнародній скаутській акції - Вифлеємський вогонь миру. А "Укрзалізниця" разом з пластунами вже 4 роки поширює Вифлеємський вогонь Україною.

Традиція передачі вогню зародилася ще у 1984 році. Скаути у палестинському місті Вифлеєм запалюють вогонь та поширюють його у інші країни до святкувань Різдва. Вогонь символізує мир, любов та добро.