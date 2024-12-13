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Вифлеемский огонь мира снова поедет по Украине: когда и куда

Украина, Пятница 13 декабря 2024 15:33
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Вифлеемский огонь мира снова поедет по Украине: когда и куда Фото: Вифлеемский огонь мира снова поедет по Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Вифлеемский огонь мира снова отправится по Украине, начав свое путешествие с поезда №81 Киев - Ужгород. Этот поезд станет первым по маршруту доставки праздничного огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзалізниці".

В воскресенье, 15 декабря, на Центральном железнодорожном вокзале Киева пластуны передадут представителям железной дороги Вифлеемский огонь мира. А уже в 18:30 он отправится в Ужгород. Ужгород станет первым городом, который примет Вифлеемский огонь мира.

В течение 15-16 декабря 12 ночных поездов доставят Вифлеемский огонь мира на 22 вокзала страны. В частности, во Львов, Ровно, Николаев и другие города Украины.

"Пусть этой зимой сияние Огня из Вифлеема станет символом поддержки украинцев в сложные времена и победы над злом. Приглашаем всех присоединиться к этой светлой традиции, взять частичку огня в свои дома и поделиться теплом со своими близкими", - говорится в сообщении.

Вифлеемский огонь мира

Уже в течение 30 лет Украина участвует в международной скаутской акции - Вифлеемский огонь мира. А "Укрзалізниця" вместе с пластунами уже 4 года распространяет Вифлеемский огонь по Украине.

Традиция передачи огня зародилась еще в 1984 году. Скауты в палестинском городе Вифлеем зажигают огонь и распространяют его в другие страны к празднованию Рождества. Огонь символизирует мир, любовь и добро.

Читайте также, с 15 декабря украинцы смогут воспользоваться железнодорожными путешествиями по восьми новым рейсам. А время в пути для почти 40 поездов будет уменьшено.

В частности, "Укрзалізниця" запустит 5 новых рейсов в горы и 3 в несокрушимый Харьков.

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