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Відзавтра у Харкові розпочнуть вимикати світло: графік

Фото: з 31 жовтня у Харкові розпочнуться відключення електроенергії (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Відзавтра, з 31 жовтня, у Харкові та області розпочнуться відключення електроенергії, спільно з обленерго розроблено графік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Спільно із Обленерго розробили графік, аби мінімізувати дискомфорт харків’ян. Просимо поставитися із розумінням. Всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 07:00 до 22:00", – сказав керівник області.

Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківської області. Індивідуально пропрацьовують питання із підприємствами, адже деякі виробництва не можуть зупиняти процеси.

З графіком відключення світла у Харкові можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українці другий день економлять електроенергію. Тому в усій країні сьогодні вранці не було аварійних відключень світла.

Також ми писали, що графік відключення світла для Києва розробляється, але і він не буде точним. Все залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії. Крім того, пояснили різницю між екстреними та стабілізаційними відключеннями.

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