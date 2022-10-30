Відзавтра у Харкові розпочнуть вимикати світло: графік

Відзавтра, з 31 жовтня, у Харкові та області розпочнуться відключення електроенергії, спільно з обленерго розроблено графік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Спільно із Обленерго розробили графік, аби мінімізувати дискомфорт харків’ян. Просимо поставитися із розумінням. Всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 07:00 до 22:00", – сказав керівник області.
Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківської області. Індивідуально пропрацьовують питання із підприємствами, адже деякі виробництва не можуть зупиняти процеси.
З графіком відключення світла у Харкові можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українці другий день економлять електроенергію. Тому в усій країні сьогодні вранці не було аварійних відключень світла.
Також ми писали, що графік відключення світла для Києва розробляється, але і він не буде точним. Все залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії. Крім того, пояснили різницю між екстреними та стабілізаційними відключеннями.