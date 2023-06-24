Видворяють? У Кремлі заявили, що Пригожин виїде до Білорусі

"Сам він (Пригожин, - ред.) піде в Білорусь", - заявив він.

Спікер диктатора не уточнив, чим саме Пригожин займеться в Білорусі.

Він додав, що Путін і білоруський диктатор Олександр Лукашенко домовилися, що другий буде надавати посередницькі зусилля щодо врегулювання перевороту в РФ.

"Олександр Григорович давно особисто знайомий із Пригожиним, це була його особиста пропозиція. Ми вдячні президенту за ці зусилля", - заявив Пєсков.

Конфлікт між власником приватної військової компанії "Вагнера" і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу триває вже кілька місяців. Євген Пригожин звинувачує Міноборони Росії в поразках в Україні.

Навесні він заявляв про намір вивести своїх бойовиків із Бахмута, стверджуючи, що в них нібито не вистачає боєприпасів. У червні справді відбувся відступ "вагнерівців" із Бахмута, а на їхніх позиціях були розміщені військові підрозділи регулярної армії.

Учора конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Засновник ПВК заявив, що російські війська нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", але почав із Ростова.

Після півночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються Ростовською областю, а вранці "вагнерівці" зайняли військові об'єкти в Ростові.

РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну – читайте про це у нашому матеріалі.

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