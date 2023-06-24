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Выдворяют? В Кремле заявили, что Пригожин выедет в Беларусь

Фото: основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин выедет в Беларусь. В таком случае, против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Сам он (Пригожин, - ред.) уйдет в Беларусь", - заявил он.

Спикер диктатора не уточнил, чем именно Пригожин займется в Беларуси.

Он добавил, что Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко договорились, что второй будет оказывать посреднические усилия по урегулированию переворота в РФ.

"Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, это было его личное предложение. Мы признательные президенту за эти усилия", - заявил Песков.

Конфликт между владельцем частной военной компании "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу длится уже несколько месяцев. Евгений Пригожин обвиняет Минобороны России в поражениях в Украине.

Весной он заявлял о намерении вывести своих боевиков из Бахмута, утверждая, что у них якобы не хватает боеприпасов. В июне действительно произошло отступление "вагнеровцев" из Бахмута, а на их позиции были размещены военные подразделения регулярной армии.

Вчера конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Основатель ЧВК заявил, что российские войска якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину – читайте об этом в нашем материале.

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