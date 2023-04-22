Видворення дипломатів РФ знизить активність спецслужб Кремля в Німеччині, - МЗС
Видворення російських дипломатів із Німеччини дозволить знизити активність спецслужб та розвідки Кремля в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Німеччини, яку приводить телеканал N-tv.
"Фактично протягом останніх кількох тижнів федеральний уряд веде переговори з російською стороною про їхню присутність у відповідних дипломатичних представництвах за кордоном", - сказали у МЗС.
У Міністерстві пояснили, що присутність ворожих спецслужб потрібно було скоротити, і вони вже покинули країну.
"Метою було скорочення присутності російської розвідки у Німеччині. З цим пов'язаний сьогоднішній від'їзд співробітників російського посольства", - додали в МЗС Німеччини.
Нагадаємо, що Німеччина прийняла рішення про масове видворення російських дипломатів з країни.
У суботу, 22 квітня, Росія вирішила висилати із країни понад 20 німецьких дипломатів.
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