Выдворение дипломатов РФ снизит активность спецслужб Кремля в Германии, - МИД
Выдворение российских дипломатов из Германии позволит снизить активность спецслужб и разведки Кремля в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Германии, которое приводит телеканал N-tv.
"Фактически за последние несколько недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом", - сказали в МИД.
В министерстве объяснили, что присутствие вражеских спецслужб нужно было сократить, и они уже покинули страну.
"Целью было сокращение присутствия российской разведки в Германии. С этим связан сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства", - добавили в МИД Германии.
Напомним, что Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны.
В субботу, 22 апреля, Россия решила высылать из страны более 20 германских дипломатов.
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