Відвів підбитий літак від осель: на фронті героїчно загинув 24-річний льотчик

На фронті, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув льотчик Данило Мурашко. Під час бою військовий відвів свій підбитий літак від житлових будівель, аби уникнути трагедії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 299 бригади тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

"30 січня ми провели в останній політ відданого сина України та одного з кращих офіцерів нашої бригади, командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї майора Мурашко Данила Геннадійовича", - пише пресслужба.

Офіцер мужньо виконував бойові завдання, проявляв героїчну відданість справі, патріотизм й бездоганне служіння українському народу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, український воїн:

здійснив 141 бойовий виліт;

знищив близько 70 одиниць броньованої техніки;

знищив більше 80 автотранспортних засобів;

знищив приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів;

знищив близько 600 одиниць живої сили ворога;

неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника.

Також Мурашко було нагороджено орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

Під час виконання бойового завдання 27 січня, солдат був підбитий ворожим винищувачем.

"Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. У зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя", - пише пресслужба.

Пілота було представлено до присвоєння звання "Героя України" за виявлення мужності й відваги у захисті України.

Фото: Данило Мурашко, командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї (facebook.com/299brigade)