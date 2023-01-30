ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відвів підбитий літак від осель: на фронті героїчно загинув 24-річний льотчик

Новость на русском →
Понеділок 30 січня 2023 17:07
Відвів підбитий літак від осель: на фронті героїчно загинув 24-річний льотчик Фото: Данило Мурашко, командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї (facebook.com/299brigade)
Автор: Сергій Пишкін

На фронті, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув льотчик Данило Мурашко. Під час бою військовий відвів свій підбитий літак від житлових будівель, аби уникнути трагедії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 299 бригади тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

"30 січня ми провели в останній політ відданого сина України та одного з кращих офіцерів нашої бригади, командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї майора Мурашко Данила Геннадійовича", - пише пресслужба.

Офіцер мужньо виконував бойові завдання, проявляв героїчну відданість справі, патріотизм й бездоганне служіння українському народу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, український воїн:

  • здійснив 141 бойовий виліт;
  • знищив близько 70 одиниць броньованої техніки;
  • знищив більше 80 автотранспортних засобів;
  • знищив приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів;
  • знищив близько 600 одиниць живої сили ворога;
  • неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника.

Також Мурашко було нагороджено орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

Під час виконання бойового завдання 27 січня, солдат був підбитий ворожим винищувачем.

"Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. У зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя", - пише пресслужба.

Пілота було представлено до присвоєння звання "Героя України" за виявлення мужності й відваги у захисті України.

Відвів підбитий літак від осель: на фронті героїчно загинув 24-річний льотчик

Фото: Данило Мурашко, командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї (facebook.com/299brigade)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Війна в Україні
NEWS
Споживання електроенергії зросло, а дефіцит залишається значним: яка ситуація зі світлом в Україні
Споживання електроенергії зросло, а дефіцит залишається значним: яка ситуація зі світлом в Україні
DAILY
Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід