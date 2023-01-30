ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отвел подбитый самолет от домов: на фронте героически погиб 24-летний летчик

Новина українською →
Понедельник 30 января 2023 17:07
Отвел подбитый самолет от домов: на фронте героически погиб 24-летний летчик Фото: Даниил Мурашко, командир авиационного звена авиационной эскадрильи (facebook.com/299brigade)
Автор: Сергей Пышкин

На фронте, во время выполнения боевой задачи, героически погиб лётчик Данило Мурашко. Во время боя военный отвел свой подбитый самолет от жилых построек, чтобы избежать трагедии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 299 бригады тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

"30 января мы провели в последний полет преданного сына Украины и одного из лучших офицеров нашей бригады, командира авиационного звена авиационной эскадрильи майора Мурашко Даниила Геннадиевича", - пишет пресс-служба.

Офицер мужественно выполнял боевые задания, проявлял героическую преданность делу, патриотизм и безупречное служение украинскому народу.

С начала полномасштабного вторжения России, украинский воин:

  • совершил 141 боевой вылет;
  • уничтожил около 70 единиц бронированной техники;
  • уничтожил более 80 автотранспортных средств;
  • уничтожил примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов;
  • уничтожил около 600 единиц живой силы врага;
  • неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.

Также Мурашко был награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

Во время выполнения боевого задания 27 января солдат был подбит вражеским истребителем.

"Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий. В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя", - пишет пресс-служба.

Пилот был представлена к присвоению звания "Героя Украины" за проявление мужества и отваги в защите Украины.

Отвел подбитый самолет от домов: на фронте героически погиб 24-летний летчик

Фото: Даниил Мурашко, командир авиационного звена авиационной эскадрильи (facebook.com/299brigade)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Война в Украине
NEWS
Потребление электроэнергии выросло, а дефицит остается значительным: какая ситуация со светом в Украине
Потребление электроэнергии выросло, а дефицит остается значительным: какая ситуация со светом в Украине
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход