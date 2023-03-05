"Відверта брехня". Президент Сербії заперечив постачання боєприпасів в Україну та РФ

"Це відверта брехня. Сербія нікому не відправляла зброю. Сербія виробляє і продає боєприпаси. У нас багато заводів оборонної промисловості. Коли ви виробляєте боєприпаси, вони завжди потрапляють десь на поле бою або в зону світової кризи. Але ані Росії, ані Україні ми не продали жодної одиниці зброї чи боєприпасів", - сказав лідер.

Вучич запевняє, що сербські оборонні компанії у контрактах забороняють іншим країнам реекспорт зброї та боєприпасів до України та РФ.

Президент заперечив чутки про нібито постачання снарядів через Туреччину.

"Знаючи, про ймовірність, що частину продукції буде надіслано якійсь зі сторін конфлікту, ми додали, що не можна далі експортувати боєприпаси, які продали Туреччині", - наголосив сербський лідер.