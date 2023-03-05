"Откровенная ложь". Президент Сербии отрицает поставки боеприпасов в Украину и РФ

"Это откровенная ложь. Сербия никому не отправляла оружие. Сербия производит и продает боеприпасы. У нас много заводов оборонной промышленности. Когда вы производите боеприпасы, они всегда попадают где-то на поле боя или в зону мирового кризиса. Но ни России, ни Украине мы не продали ни одной единицы оружия или боеприпасов", - сказал лидер.

Вучич уверяет, что сербские оборонные компании в контрактах запрещают другим странам реэкспорт оружия и боеприпасов в Украину и РФ.

Президент отверг слухи о якобы поставках снарядов через Турцию.

"Зная, о вероятности, что часть продукции будет направлена какой-либо из сторон конфликта, мы добавили, что нельзя дальше экспортировать боеприпасы, которые продали Турции", - подчеркнул сербский лидер.