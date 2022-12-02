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Відведення військ чи ротація? Експерт пояснив пересування окупантів у Запорізькій області

Фото: відведення російських військ на Запорізькому напрямку не буде таким масштабним, як у Херсоні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Запорізькій області фіксується пересування російських підрозділів. Однак масштабного відведення ворожих військ, як це було в Херсоні та Харківській області, очікувати не треба.

Про це заявив старший аналітик розвідувальної служби McKenzie Intelligence Services Стюарт Рей, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Рейя, є попередні повідомлення про потенційний відхід російського угруповання із Запорізької області, але малоймовірно, що це буде настільки масштабний відхід, як у Херсоні та Харкові.

"Ми спостерігаємо постійне збільшення ударів українців по російських передових позиціях, і цілком імовірно, що російські сили в цих районах навряд чи зможуть протистояти їм і вони відходять на більш підготовлені позиції", - зазначив він.

Також британський аналітик вважає, що росіяни прагнуть убезпечити свою зону зв'язку, щоб зберегти логістику передових сил.

Крім того, на його думку, росіяни можуть змінити свої завдання та стати в оборону, як у Херсоні. Він також не виключає, що окупанти можуть сконцентрувати це угруповання на наступі в районі Бахмута.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська відводять підрозділи та готують для евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Також повідомлялося, що росіяни вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог (Запорізька область) до Маріуполя (Донецька область).

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