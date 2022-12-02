Отвод войск или ротация? Эксперт объяснил передвижение оккупантов в Запорожской области

По словам Рэйя, есть предварительные сообщения о потенциальном выводе российской группировки из Запорожской области, но маловероятно, что это будет настолько масштабный вывод, как в Херсоне и Харькове.

"Мы наблюдаем постоянное увеличение ударов украинцев по российским передовым позициям, и вполне вероятно, что российские силы в этих районах вряд ли смогут противостоять им, и они отходят на более подготовленные позиции", - отметил он.

Также британский аналитик считает, что россияне стремятся обезопасить свою зону связи, чтобы сохранить логистику для передовых сил.

Кроме того, по его мнению, россияне могут изменить свои задачи и стать в оборону, как в Херсоне. Он также не исключает, что оккупанты могут сконцентрировать эту группировку на наступлении в районе Бахмута.