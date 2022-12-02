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Отвод войск или ротация? Эксперт объяснил передвижение оккупантов в Запорожской области

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Запорожская область, Пятница 02 декабря 2022 15:46
Отвод войск или ротация? Эксперт объяснил передвижение оккупантов в Запорожской области Фото: отвод российских войск на Запорожском направлении не будет таким масштабным, как в Херсоне (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Запорожской области фиксируется передвижение российских подразделений. Однако масштабного отвода вражеских войск, как это было в Херсоне и Харьковской области, ожидать не стоит.

Об этом заявил старший аналитик разведывательной службы McKenzie Intelligence Services Стюарт Рэй, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Рэйя, есть предварительные сообщения о потенциальном выводе российской группировки из Запорожской области, но маловероятно, что это будет настолько масштабный вывод, как в Херсоне и Харькове.

"Мы наблюдаем постоянное увеличение ударов украинцев по российским передовым позициям, и вполне вероятно, что российские силы в этих районах вряд ли смогут противостоять им, и они отходят на более подготовленные позиции", - отметил он.

Также британский аналитик считает, что россияне стремятся обезопасить свою зону связи, чтобы сохранить логистику для передовых сил.

Кроме того, по его мнению, россияне могут изменить свои задачи и стать в оборону, как в Херсоне. Он также не исключает, что оккупанты могут сконцентрировать эту группировку на наступлении в районе Бахмута.

"Возможно, мы наблюдаем некоторую ротацию войск и изменение приоритетов задач. Чего мы не увидим, так это огромного вывода войск на данном этапе", - подчеркнул Рэй.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска отводят подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области.

Также сообщалось, что россияне решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог (Запорожская область) в Мариуполь (Донецкая область).

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