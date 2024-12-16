Видурюють гроші у родичів військовополонених. Як розпізнати шахраїв та захистити себе

"Якщо вам надходять повідомлення або телефонні дзвінки від невідомих осіб, які пропонують за грошову винагороду, нібито, надати послуги з визволення ваших рідних або близьких із полону: ні в якому разі не ведіть діалоги з такими особами, ні в якому разі не перераховуйте, на надані ними банківські картки, грошові кошти", - зазначив Дороганов.

Шахраї можуть представлятися волонтерами, журналістами або представниками країни-агресора. Окрім вимагання грошей, вони також можуть випитувати персональні дані зниклого безвісти військового.

Ваш родич потрапив до полону

З питань обміну військовополонених, слід спілкуватися лише з уповноваженими органами державної влади. Зокрема, вам необхідно:

зателефонувати за номером +380442997408;

написати на електронну пошту - hotline@ombudsman.gov.ua;

звернутися за адресою у місті Києві - вулиця Інститутська 21/8.

Якщо у вас вимагають гроші

Якщо у вас вимагають гроші за, нібито, визволення родича з полону, негайно зверніться до Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених. Зокрема, ви можете зателефонувати за номерами +380443211121, +380983211121. А також написати на їхню електронну адресу: united_center@ssu.gov.ua.