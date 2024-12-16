Выдуривают деньги у родственников военнопленных. Как распознать мошенников и защитить себя

"Если вам поступают сообщения или телефонные звонки от неизвестных лиц, которые предлагают за денежное вознаграждение, якобы, оказать услуги по освобождению ваших родных или близких из плена: ни в коем случае не ведите диалоги с такими лицами, ни в коем случае не перечисляйте, на предоставленные ими банковские карты, денежные средства", - отметил Дороганов.

Мошенники могут представляться волонтерами, журналистами или представителями страны-агрессора. Кроме вымогательства денег, они также могут выпытывать персональные данные пропавшего без вести военного.

Ваш родственник попал в плен

По вопросам обмена военнопленных, следует общаться только с уполномоченными органами государственной власти. В частности, вам необходимо:

позвонить по телефону +380442997408;

написать на электронную почту - hotline@ombudsman.gov.ua;

обратиться по адресу в городе Киеве - улица Институтская 21/8.

Если у вас требуют деньги

Если у вас требуют деньги за, якобы, освобождение родственника из плена, немедленно обратитесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. В частности, вы можете позвонить по телефонам +380443211121, +380983211121. А также написать на их электронный адрес: united_center@ssu.gov.ua.