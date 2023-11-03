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Відтепер сплатити штраф за адмінпорушення можна у "Дії": як це зробити

Фото: штраф за адмінпорушення можна сплатити у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У "Дії" запустили нову послугу. Відтепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення всього за кілька кліків у застосунку - без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За його словами, послуга дасть змогу сплатити штраф без походів до суду й банку, а лише за допомогою кількох кліків у застосунку. 
 
Як сплатити штраф у "Дії":

  1. Відкрити розділ "Судові справи" або "Судові штрафи".
  2. Вибрати штраф та сплатити його Google чи Apple Pay.
  3. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу.

"Продовжуємо будувати найкращу цифрову країну, де люди отримують послуги зручно й просто", - наголосив Федоров.

 

Нагадаємо, штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, знову повернули у застосунок "Дія".

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