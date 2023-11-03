Відтепер сплатити штраф за адмінпорушення можна у "Дії": як це зробити

У "Дії" запустили нову послугу. Відтепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення всього за кілька кліків у застосунку - без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
За його словами, послуга дасть змогу сплатити штраф без походів до суду й банку, а лише за допомогою кількох кліків у застосунку.
Як сплатити штраф у "Дії":
"Продовжуємо будувати найкращу цифрову країну, де люди отримують послуги зручно й просто", - наголосив Федоров.
Нагадаємо, штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, знову повернули у застосунок "Дія".
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