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Теперь оплатить штраф за админнарушенияе можно в "Дії": как это сделать

Фото: штраф за админнарушение можно оплатить в "Дії (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В "Действии" запустили новую услугу. Теперь украинцы могут оплатить штраф за админнарушение всего за несколько кликов в приложении - без долгих бюрократических процедур и поездок в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, услуга позволит оплатить штраф без походов в суд и банк, а только с помощью нескольких кликов в приложении.

Как оплатить штраф в "Дії":

  1. Открыть раздел "Судебные дела" или "Судебные штрафы".
  2. Выбрать штраф и оплатить его Google или Apple Pay.
  3. Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело.

"Продолжаем строить лучшую цифровую страну, где люди получают услуги удобно и просто", - подчеркнул Федоров.

 

Напомним, штрафы за нарушение ПДД, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений, вновь вернули в приложение "Дія".

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