Отсутствие работы и мародерство россиян: глава Северодонецка о ситуации в городе

Россияне в Северодонецке (Луганская область) активно мародерят в уцелевших квартирах и не возобновляют электроснабжение после ухудшения погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.

"Вахтовым методом в город приезжают рабочие из РФ, которые занимаются поспешными показательными ремонтами в уцелевших домах и мародерят квартиры местным жителям", - говорится в заявлении.

Стрюк рассказал, что оккупационные власти частично восстановили электроснабжение, которое исчезло после мартовской непогоды.

По его словам, для местных жителей работы практически нет. В магазинах продаются в основном товары производства РФ. А декларируемое оккупантами еще летом восстановление промышленности так и не произошло.