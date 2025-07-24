За відсутність побачень - на м'ясо: в РФ хочуть відправляти неодружених чоловіків на війну

В доповіді СЗР відзначається, що демографічна криза в РФ не є таємницею. Спроби влади обмежити доступ до статистики народжуваності та смертності провалилися.

Тим часом в Кремлі чудово розуміють: зниження народжуваності, старіння населення та велика смертність - загроза для режиму російського диктатора Володимира Путіна. Тому в спробах виправити кризу російський уряд вдається до доволі радикальних і суперечливих заходів.

"Зокрема депутати Госдуми розглядають пропозицію "активістів" вносити неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, до так званого "чорного списку МВС" і карати їх виправними роботами або відправленням на війну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців", - сказано у повідомленні СЗРУ.

Втім, репресіями російську демографію не виправити, оскільки існує дуже провальна міграційна політика Кремля. Зараз Росія має дефіцит робочої сили та залежить від трудових мігрантів із Центральної Азії та інших країн колишнього СРСР. Проте активне залучення мігрантів призводить до проблем із безпекою та шаленого росту ксенофобії в Росії.

"Ще однією тенденцією є залучення неповнолітніх до роботи у військово-промисловому комплексі - дітей залучають до виготовлення БПЛА, які використовуються у війні проти України. Такі практики свідчать про деградацію соціальних стандартів і пріоритетів держави, яка вдається до примусу й репресій та ставить військові цілі вище добробуту своїх громадян", - резюмували в СЗР.