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За отсутствие свиданий - на мясо: в РФ хотят отправлять холостых мужчин на войну

Фото: на фоне войны РФ влетела в демографическую яму (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В России из-за демографического кризиса власти прибегают ко все более странным средствам заставить россиян рожать детей. Сейчас депутаты Государственной думы РФ рассматривают наказание для неженатых мужчин, в частности отправку их на фронт войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Службы внешней разведки Украины.

В докладе СВР отмечается, что демографический кризис в РФ не является тайной. Попытки властей ограничить доступ к статистике рождаемости и смертности провалились.

Между тем в Кремле прекрасно понимают: снижение рождаемости, старение населения и большая смертность - угроза для режима российского диктатора Владимира Путина. Поэтому в попытках исправить кризис российское правительство прибегает к довольно радикальным и противоречивым мерам.

"В частности депутаты Госдумы рассматривают предложение "активистов" вносить неженатых мужчин, которые не делают попыток создать семью, в так называемый "черный список МВД" и наказывать их исправительными работами или отправкой на войну, если не будет свиданий в течение трех месяцев", - говорится в сообщении СВРУ.

Впрочем, репрессиями российскую демографию не исправить, поскольку существует очень провальная миграционная политика Кремля. Сейчас Россия имеет дефицит рабочей силы и зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии и других стран бывшего СССР. Однако активное привлечение мигрантов приводит к проблемам с безопасностью и безумному росту ксенофобии в России.

"Еще одной тенденцией является привлечение несовершеннолетних к работе в военно-промышленном комплексе - детей привлекают к изготовлению БПЛА, которые используются в войне против Украины. Такие практики свидетельствуют о деградации социальных стандартов и приоритетов государства, которое прибегает к принуждению и репрессиям и ставит военные цели выше благосостояния своих граждан", - резюмировали в СВР.

 

Отметим, что из-за войны в Украине российский режим уже понес огромные человеческие потери. По состоянию на 24 июля необратимые потери российской армии составляют 1 046 270 единиц живой силы (ликвидированы в бою, умершие от ран, болезней и инцидентов, тяжелораненые, пленные, дезертиры).

Кроме этого, от 700 тысяч до одного миллиона россиян эмигрировали из России, не желая участвовать в войне по разным соображениям.

Ситуация дошла до того, что Россия заставляет похищенных украинских детей по достижении 18 лет идти служить во вражескую армию и воевать против собственной страны.

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