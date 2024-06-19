UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відсутність допомоги Україні може розколоти ЄС та НАТО, - міністр фінансів Німеччини

Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликає уряд Німеччини до більш відкритого спілкування з питань політики щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rheinische Post.

"Ми повинні відверто пояснити жителям східної Німеччини політику німецького уряду щодо України", - заявив він. 

Йдеться не тільки про те, щоб допомогти Україні поставками зброї, допомогою біженцям та економічною підтримкою в її обороні від Росії, а й про німецькі інтереси. Міністр бачить значні ризики, якщо нічого не буде зроблено для протидії агресії російського диктатора Володимира Путіна та його агресивній війні проти України.

"Якщо ми погодимося з порушенням Росією міжнародного права і агресивною війною, ЄС і Нато можуть розпастися. Тому що поляки і чехи, наприклад, запитають себе, чи кинемо ми їх так само в надзвичайній ситуації", - заявив Лінднер. 

Він додав, що Німеччині довелося б прийняти ще кілька мільйонів біженців з України та піклуватися про них, якби країна впала.

"Це було б у багато разів дорожче, ніж допомога, яку ми надаємо зараз", - підкреслив міністр. 

Допомога Україні від Німеччини

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина відіграла важливу роль у наданні військової допомоги захисникам України. Її вклад є найбільшим серед усіх європейських країн.

Важливим кроком стало надання Україні сучасного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Ця зброя значно зміцнює протиповітряну оборону країни, захищаючи її від ударів авіації супротивника та ракетного обстрілу.

Днями міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні.

Крім цього, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила про серйозні наслідки для Берліна і НАТО, у разі відмови від допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзНАТОДопомога УкраїніВійна Росії проти України