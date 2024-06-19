Відсутність допомоги Україні може розколоти ЄС та НАТО, - міністр фінансів Німеччини

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликає уряд Німеччини до більш відкритого спілкування з питань політики щодо допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rheinische Post.
"Ми повинні відверто пояснити жителям східної Німеччини політику німецького уряду щодо України", - заявив він.
Йдеться не тільки про те, щоб допомогти Україні поставками зброї, допомогою біженцям та економічною підтримкою в її обороні від Росії, а й про німецькі інтереси. Міністр бачить значні ризики, якщо нічого не буде зроблено для протидії агресії російського диктатора Володимира Путіна та його агресивній війні проти України.
"Якщо ми погодимося з порушенням Росією міжнародного права і агресивною війною, ЄС і Нато можуть розпастися. Тому що поляки і чехи, наприклад, запитають себе, чи кинемо ми їх так само в надзвичайній ситуації", - заявив Лінднер.
Він додав, що Німеччині довелося б прийняти ще кілька мільйонів біженців з України та піклуватися про них, якби країна впала.
"Це було б у багато разів дорожче, ніж допомога, яку ми надаємо зараз", - підкреслив міністр.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина відіграла важливу роль у наданні військової допомоги захисникам України. Її вклад є найбільшим серед усіх європейських країн.
Важливим кроком стало надання Україні сучасного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Ця зброя значно зміцнює протиповітряну оборону країни, захищаючи її від ударів авіації супротивника та ракетного обстрілу.
Днями міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні.
Крім цього, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила про серйозні наслідки для Берліна і НАТО, у разі відмови від допомоги Україні.
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