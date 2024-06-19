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Отсутствие помощи Украине может расколоть ЕС и НАТО, - министр финансов Германии

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призывает правительство Германии к более открытому общению по вопросам политики в отношении помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rheinische Post.

"Мы должны откровенно объяснить жителям восточной Германии политику немецкого правительства в отношении Украины", - заявил он. 

Речь идет не только о том, чтобы помочь Украине поставками оружия, помощью беженцам и экономической поддержкой в ее обороне от России, но и о немецких интересах. Министр видит значительные риски, если ничего не будет сделано для противодействия агрессии российского диктатора Владимира Путина и его агрессивной войне против Украины.

"Если мы согласимся с нарушением Россией международного права и агрессивной войной, ЕС и Нато могут распасться. Потому что поляки и чехи, например, спросят себя, бросим ли мы их так же в чрезвычайной ситуации", - заявил Линднер. 

Он добавил, что Германии пришлось бы принять еще несколько миллионов беженцев из Украины и заботиться о них, если бы страна пала.

"Это было бы во много раз дороже, чем помощь, которую мы оказываем в настоящее время", - подчеркнул министр. 

Помощь Украине от Германии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия сыграла важную роль в оказании военной помощи защитникам Украины. Ее вклад является крупнейшим среди всех европейских стран.

Важным шагом стало предоставление Украине современного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это оружие значительно укрепляет противовоздушную оборону страны, защищая ее от ударов авиации противника и ракетных обстрелов.

На днях министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет помощи Украине.

Помимо этого глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила о серьезных последствиях для Берлина и НАТО, в случае отказа от помощи Украине.

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