Отсутствие помощи Украине может расколоть ЕС и НАТО, - министр финансов Германии

"Мы должны откровенно объяснить жителям восточной Германии политику немецкого правительства в отношении Украины", - заявил он.

Речь идет не только о том, чтобы помочь Украине поставками оружия, помощью беженцам и экономической поддержкой в ее обороне от России, но и о немецких интересах. Министр видит значительные риски, если ничего не будет сделано для противодействия агрессии российского диктатора Владимира Путина и его агрессивной войне против Украины.

"Если мы согласимся с нарушением Россией международного права и агрессивной войной, ЕС и Нато могут распасться. Потому что поляки и чехи, например, спросят себя, бросим ли мы их так же в чрезвычайной ситуации", - заявил Линднер.

Он добавил, что Германии пришлось бы принять еще несколько миллионов беженцев из Украины и заботиться о них, если бы страна пала.

"Это было бы во много раз дороже, чем помощь, которую мы оказываем в настоящее время", - подчеркнул министр.