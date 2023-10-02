Відсутність допомоги Україні в бюджеті США - це інцидент, а не система, - Кулеба

"Питання в тому, чи є те, що сталося в США, інцидентом або системою. Я думаю, це інцидент", - сказав він під час спільного брифінгу разом з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем перед засіданням ради міністрів ЄС в Києві.

За його словами, Україна веде дуже ретельні дискусії з обома партіями Конгресу, демократами та республіканцями.

"І на тлі можливого шатдауну рішення було прийняте таким, як воно є. Але ми продовжуємо роботу з обома партіями Конгресу, щоб це не повторилося за жодних обставин", - повідомив глава МЗС.

Кулеба сказав, що у Києві не відчувають, що підтримка з боку США розбилася, бо США розуміють, що на кону в Україні набагато більше, ніж сама Україна. Мова про стабільність та передбачуваність у світі.

"І тому я вірю, що ми зможемо знайти потрібні рішення", - додав він.

Тимчасовий бюджет у США

Нагадаємо, Конгрес США 30 вересня схвалив двопартійний захід, згідно з яким уряд США отримає до 17 листопада 16 млрд доларів на фінансування протидії стихійним лихам. Однак там немає допомоги Україні у розмірі 6 млрд доларів.

Президент Джо Байден закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті швидко вжити заходів щодо фінансування України через кілька годин після того, як Конгрес ухвалив законопроект.

"Я повністю очікую, що спікер дотримається своєї обіцянки забезпечити прохід і підтримку, необхідну для допомоги Україні в її захисті від агресії та жорстокості", - заявив Байден 1 жовтня у Білому домі. За його словами, і в Палаті представників, і в Сенаті переважна кількість республіканців та демократів підтримують Україну. "Давайте проголосуємо за це", – додав він.

Детальніше про допомогу Україні читайте у матеріалі РБК-Україна "Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського".