Байден пообіцяв продовжити допомагати Україні та закликав Конгрес "припинити ігри"

Американський президент Джо Байден заявив, що США й надалі буде підтримувати Україну. Водночас президент заявив, що Конгрес має "припинити ігри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Байден попередив, що залишилося "небагато часу", щоб американські гроші продовжували надходити в Україну, і закликав Конгрес "припинити ігри й взятися до роботи".

У зверненні з Білого дому президент запевнив американських союзників, американський народ і народ України, що США продовжать надавати їм підтримку.

Він додав, що "втомився від балансування на межі" після того, як ледь вдалося уникнути часткового закриття федерального уряду.

Ситуація в США

Нагадаємо, що в США існував ризик призупинення роботи уряду через позицію ультраправих республіканців, які блокували ухвалення бюджетних законопроєктів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати. Також вони виступали й проти додаткової допомоги Україні.

Білий дім, зі свого боку, намагався хоча б включити компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, втім, ініціатива не отримала достатньо голосів.

Аби уникнути "шатдауну" який повинен був відбутись 1 жовтня, вчора, 30 вересня, Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду без коштів для України.

Детальніше про ситуацію в США можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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