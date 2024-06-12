Відсутність бюрократії та вибір професії. Що змінить в освіті застосунок "Мрія"

Що змінить застосунок "Мрія" у сфері освіти

Для учнів у застосунку буде цифровий освітній документ "Мрія-ID", бібліотека контенту, план дня тощо. Крім того, важливу роль відіграє впровадження штучного інтелекту. Він буде аналізувати індивідуальні вподобання дитини та добирати контент відповідно до них.

Для впровадження ШІ в роботу Мінцифри проводить консультації з найбільшими компаніями в цій галузі: Open AI, Microsoft, Palantir та спеціалістами EPAM Global.

Для вчителів застосунок "Мрія" автоматизує роботу, зокрема, завдяки вбудовуванню штучного інтелекту.

До того ж вчителі зможуть просто й зручно виставляти оцінки, давати зворотний зв'язок, відмічати відвідування учнів, додавати домашні завдання, користуватися бібліотекою контенту, планувати робочий день, спілкуватися з батьками в чатах тощо.

Батькам "Мрія" стане в пригоді, тому що їм стане простіше залучатися в навчання дітей, орієнтуватися в їхніх досягненнях, сильних сторонах і краще розуміти своїх дітей не лише через оцінки, а й через їхні вподобання та інтереси.

Застосунок "Мрія" перебуває на етапі тестуванні (фото: facebook.com_UAMON)

Як проходить тестування "Мрії"

Бета-тест застосунку "Мрія" вже розпочався в перших 40 українських школах. Тестування проходитиме в три етапи.

На першому - учні, вчителі та батьки перевірять, як працює застосунок: від авторизації до заповнення журналів, сповіщень та аналітики досягнень. Далі 58 тренерів "Мрії" відвідають кожну школу, підготують учителів до навчального року й навчать користуватися застосунком і вебверсією. Завершальний етап - це старт навчального року разом з "Мрією".

Після тестування застосунок впровадять для всіх шкіл України. Після цього в Мінцифри планують масштабувати проєкт на всі ланки освіти: від дошкілля до університетів.