Отсутствие бюрократии и выбор профессии. Что изменит в образовании приложение "Мрія"

Что изменит приложение "Мрія" в сфере образования

Для учеников в приложении будет цифровой образовательный документ "Мрія-ID", библиотека контента, план дня и т. д. Кроме того, немаловажную роль играет внедрение искусственного интеллекта. Он будет анализировать индивидуальные предпочтения ребенка и подбирать контент в соответствии с ними.

Для внедрения ИИ в работу Минцифры проводит консультации с крупнейшими компаниями в этой области: Open AI, Microsoft, Palantir и специалистами EPAM Global.

Для учителей приложение "Мрія" автоматизирует работу, в частности, благодаря встраиванию искусственного интеллекта.

К тому же, учителя смогут просто и удобно выставлять оценки, давать обратную связь, отмечать посещение учеников, добавлять домашние задания, пользоваться библиотекой контента, планировать рабочий день, общаться с родителями в чатах и т. д.

Родителям "Мрія" пригодится, потому что им станет проще вовлекаться в обучение детей, ориентироваться в их достижениях, сильных сторонах и лучше понимать своих детей не только через оценки, но и через их предпочтения и интересы.

Приложение "Мрія" находится на этапе тестирования (фото: facebook.com_UAMON)

Как проходит тестирование "Мрії"

Бета-тест приложения "Мрії" уже начался в первых 40 украинских школах. Тестирование будет проходить в три этапа.

На первом - ученики, учителя и родители проверят, как работает приложение: от авторизации до заполнения журналов, уведомлений и аналитики достижений. Далее 58 тренеров "Мрії" посетят каждую школу, подготовят учителей к учебному году и научат пользоваться приложением и вебверсией. Завершающий этап - это старт учебного года вместе с "Мрія".

После тестирования приложение внедрят для всех школ Украины. После этого в Минцифры планируют масштабировать проект на все звенья образования: от дошкольного до университетов.