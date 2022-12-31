Відсутнє світло та багато постраждалих: відомі наслідки ударів по Хмельницьку

Частина Хмельницького залишилась без світла внаслідок обстрілів . Також багато постраждалих серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

За словами міського голови Хмельницька Олександра Семчишина, було зафіксовано два "прильоти" по місту. Понад десяти постраждалих цивільних, восьмеро були госпіталізовані, серед яких двоє у важкому стані.

"Внаслідок обстрілу частина міста Хмельницького залишилася знеструмленою. Одразу після закінчення тривоги будуть проводитися обстеження та ремонтні роботи", - пише Гамалій.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого обстрілу до якого вдалась Росія напередодні Нового року. Також в Україні почались екстрені відключення світла на тлі російського удару.

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