Отсутствует свет и много пострадавших: известны последствия ударов по Хмельницку

Часть Хмельницкого осталась без света в результате обстрелов . Также много пострадавших среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

По словам городского головы Хмельницка Александра Семчишина, было зафиксировано два "прилета" по городу. Более десяти пострадавших гражданских восемь были госпитализированы, среди которых двое в тяжелом состоянии.

"В результате обстрела часть города Хмельницкого осталась обесточенной. Сразу после окончания тревоги будут проводиться обследования и ремонтные работы", - пишет Гамалий.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного обстрела, к которому прибегла Россия накануне Нового года. Также в Украине начались экстренные отключения света на фоне российского удара.

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