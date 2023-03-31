Відсутнє командування та постачання. Окупант поскаржився на ситуацію на фронті (перехоплення)

Він розповів, що у його взводу відсутнє командування, тому військові нікого не слухають. За його словами на фронті відбувається ротація, і тільки це допомагає отримати хоча б якесь озброєння.

Росіянин розповів, що один з полків було вивезено назад у Росію, і це дозволило йому і його товаришам забрати собі їх озброєння та форму.

"Нас нічим не забезпечують, Вони з'їжджають, то нам віддали форму, кулемет, гранати", - говорить він.

Окрім цього наступ на фронті ведуть лише вагнерівці. Однак серед них багато втрат і вони майже не мають успіху.