Відступаючи в Херсонській області, росіяни мінували школи і лікарні, - Гуменюк

Відступаючи на Херсонщині, окупанти використовували "підступні методи мінування", залишаючи вибухівку в лікарнях, школах та квартирах.
Про це під час національного телемарафону заявила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає РБК-Україна.
За її словами, росіяни замінували не тільки дороги, а і території, які використовуються в соціальному напрямку.
"Лікарні, навчальні заклади, де вони базувалися. Також дуже багато приватних приміщень, в тому числі і квартир в обласному центрі, можуть бути замінованими. Дуже багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури", - заявила Гуменюк.
За її словами, розмінування може тривати досить довго.
"До всіх місцевих жителів ми звертаємося, щоб вони усвідомлювали цю небезпеку, і в жодному разі не наближалися до невідомих або підозрілих предметів. Одразу повідомляти про це фахівців", - додала вона.
Нагадаємо, що у Новорайську Херсонської області автомобіль з сім’єю всередині наїхав на міну - чотири людини отримали поранення. Серед них і дитина 11 років.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети в Херсоні.
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