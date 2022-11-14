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Відступаючи в Херсонській області, росіяни мінували школи і лікарні, - Гуменюк

Фото: в Херсонській області росіяни замінували школи та лікарні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Відступаючи на Херсонщині, окупанти використовували "підступні методи мінування", залишаючи вибухівку в лікарнях, школах та квартирах.

Про це під час національного телемарафону заявила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає РБК-Україна.

За її словами, росіяни замінували не тільки дороги, а і території, які використовуються в соціальному напрямку.

"Лікарні, навчальні заклади, де вони базувалися. Також дуже багато приватних приміщень, в тому числі і квартир в обласному центрі, можуть бути замінованими. Дуже багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури", - заявила Гуменюк.

За її словами, розмінування може тривати досить довго.

"До всіх місцевих жителів ми звертаємося, щоб вони усвідомлювали цю небезпеку, і в жодному разі не наближалися до невідомих або підозрілих предметів. Одразу повідомляти про це фахівців", - додала вона.

Нагадаємо, що у Новорайську Херсонської області автомобіль з сім’єю всередині наїхав на міну - чотири людини отримали поранення. Серед них і дитина 11 років.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети в Херсоні.

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