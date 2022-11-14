Відступаючи в Херсонській області, росіяни мінували школи і лікарні, - Гуменюк

За її словами, росіяни замінували не тільки дороги, а і території, які використовуються в соціальному напрямку.

"Лікарні, навчальні заклади, де вони базувалися. Також дуже багато приватних приміщень, в тому числі і квартир в обласному центрі, можуть бути замінованими. Дуже багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури", - заявила Гуменюк.

За її словами, розмінування може тривати досить довго.

"До всіх місцевих жителів ми звертаємося, щоб вони усвідомлювали цю небезпеку, і в жодному разі не наближалися до невідомих або підозрілих предметів. Одразу повідомляти про це фахівців", - додала вона.