RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отступая в Херсонской области, россияне минировали школы и больницы, - Гуменюк

Фото: в Херсонской области россияне заминировали школы и больницы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Отступая на Херсонщине, оккупанты использовали "коварные методы минирования", оставляя взрывчатку в больницах, школах и квартирах.

Об этом во время национального телемарафона заявила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина.

По ее словам, россияне заминировали не только дороги, но и территории, которые используются в социальном направлении.

"Больницы, учебные заведения, где они базировались. Также очень много частных помещений, в том числе и квартир в областном центре, могут быть заминированы. Очень много коммуникаций, объектов критической инфраструктуры", - заявила Гуменюк.

По ее словам, разминирование может длиться достаточно долго.

"Ко всем местным жителям мы обращаемся, чтобы они осознавали эту опасность, и ни в коем случае не приближались к неизвестным или подозрительным предметам. Сразу сообщать об этом специалистам", - добавила она.

Напомним, что в Новорайске Херсонской области автомобиль с семьей внутри наехал на мину – четыре человека получили ранения. В их числе и ребенок 11 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы в Херсоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины