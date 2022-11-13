В Херсонській області сім'я підірвалася на міні: четверо постраждалих

Фото: В Херсонській області сім'я підірвалася на міні (GettyImages)

В неділю, 13 листопада, в Новорайську Херсонської області автомобіль з сім’єю всередині наїхав на міну - чотири людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.