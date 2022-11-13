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В Херсонській області сім'я підірвалася на міні: четверо постраждалих

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Україна, Неділя 13 листопада 2022 23:50
В Херсонській області сім'я підірвалася на міні: четверо постраждалих Фото: В Херсонській області сім'я підірвалася на міні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В неділю, 13 листопада, в Новорайську Херсонської області автомобіль з сім’єю всередині наїхав на міну - чотири людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

Він зазначив, що серед постраждалих є дитина 11 років.

"Російські терористи залишили після себе багато мін та розтяжок, невтомно просимо бути обережними і утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами", - закликав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав українців не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети в Херсоні. Він зазначив, що там працюють десять груп вибухотехніків, правоохоронці, а також є різні підрозділи Сил оборони

Нагадаємо, Зеленський вказав, що останніми днями українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області.

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