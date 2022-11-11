Відступ росіян з Херсона дає "вікно можливостей" для переговорів, - генерал США

Міллі вважає, що Росія може використати свій відступ для перезавантаження військ, щоб поновити наступ весною.

"Тут також є можливість, вікно можливостей для переговорів", - наголосив генерал.

Проте він додав, щоб переговори мали успіх, Україна та РФ мають визнати, що перемоги "неможливо досягти військовими засобами, тому варто звернутися до інших засобів".

Американський генерал вважає, що Росія перекидає на лівий берег Дніпра від 20 до 30 тисяч солдатів. Окупанти, за його думкою, можуть посилити оборонні лінії на південь від річки Дніпро у Херсонській області.