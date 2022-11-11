Отступление россиян из Херсона дает "окно возможностей" для переговоров, - генерал США

Милли считает, что Россия может использовать свое отступление для перезагрузки войск, чтобы возобновить наступление весной.

"Здесь есть также возможность, окно возможностей для переговоров", - подчеркнул генерал.

Однако он добавил, чтобы переговоры имели успех, Украина и РФ должны признать, что победы "невозможно достичь военными средствами, поэтому следует обратиться к другим средствам".

Американский генерал считает, что Россия перекидывает на левый берег Днепра от 20 до 30 тысяч солдат. Оккупанты, по его мнению, могут усилить оборонные линии к югу от реки Днепр в Херсонской области.