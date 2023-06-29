Відстрочок буде менше. Рада розширила список тих, хто підлягає мобілізації: що змінилося

Як випливає із порівняльної таблиці, зміни внесено до 11-го абзацу частини першої ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У цій статті наведено підстави для відстрочки від мобілізації. У чинній редакції, згідно з 11 абзацом, відстрочка надається особам, чиї дружини (чоловіки), один з батьків або батьків дружини (чоловіка) мають інвалідність І або ІІ групи.

До другого читання було внесено правку, яка доповнила цей абзац словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх утримувати".

Таким чином, відстрочку можна буде отримати лише у тому випадку, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Проголосований закон ще має підписати президент. Тільки після цього нова норма набуде чинності.

Хто має право на відстрочку

Інші правила щодо відстрочок поки без змін. Від мобілізації звільняються: