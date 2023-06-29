Відстрочок буде менше. Рада розширила список тих, хто підлягає мобілізації: що змінилося

Верховна рада Україна посилила правила, згідно з якими військовозобов'язаним надається відстрочка від мобілізації. Норму було проголосовано у законопроекті №9342 про доплати та відпустки для військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст документа .
Як випливає із порівняльної таблиці, зміни внесено до 11-го абзацу частини першої ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
У цій статті наведено підстави для відстрочки від мобілізації. У чинній редакції, згідно з 11 абзацом, відстрочка надається особам, чиї дружини (чоловіки), один з батьків або батьків дружини (чоловіка) мають інвалідність І або ІІ групи.
До другого читання було внесено правку, яка доповнила цей абзац словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх утримувати".
Таким чином, відстрочку можна буде отримати лише у тому випадку, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.
Проголосований закон ще має підписати президент. Тільки після цього нова норма набуде чинності.
Інші правила щодо відстрочок поки без змін. Від мобілізації звільняються:
Зазначимо, напередодні Верховна рада ухвалила закон про доплати військовим. Якщо військовослужбовці виконують завдання, пов'язані із захистом України, вони щомісячно отримуватимуть від 30 до 100 тисяч гривень. Строковикам встановлюються доплати по 6 тисяч гривень.
Крім того, було врегульовано питання відпусток для військовослужбовців під час воєнного стану.
Раніше РБК-Україна пояснювало, чи можна отримати відстрочку від мобілізації, маючи ІІІ групу інвалідності.
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