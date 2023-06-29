Отсрочек будет меньше. Рада расширила список подлежащих мобилизации: что изменилось

Верховная рада Украина ужесточила правила, согласно которым военнообязанным предоставляется отсрочка от мобилизации. Норма была проголосована в законопроекте №9342 о доплатах и отпусках для военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа.
Как следует из сравнительной таблицы, изменения внесены в 11-й абзац части первой ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В данной статье перечислены основания для отсрочки от мобилизации. В действующей редакции, согласно 11-му абзацу, отсрочка предоставляется лицам, чьи жены (мужья), один из родителей или родителей жены (мужа) имеют инвалидность I или II группы.
Ко второму чтению была внесена правка, дополнившая этот абзац словами "при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".
Таким образом, отсрочку можно будет получить только в том случае, если в семье военнообязанного нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью.
Проголосованный закон еще должен подписать президент. Только после этого новая норма вступит в силу.
Остальные правила по отсрочкам пока без изменений. От мобилизации освобождаются:
Отметим, накануне Верховная рада приняла закон о доплатах военным. Если военнослужащие выполняют задания, связанные с защитой Украины, они будут ежемесячно получать от 30 до 100 тысяч гривен. Срочникам устанавливаются доплаты по 6 тысяч гривен.
Кроме того, были урегулированы вопросы отпусков для военнослужащих во время военного положения.
Ранее РБК-Украина объясняло, можно ли получить отсрочку от мобилизации, имея III группу инвалидности.
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