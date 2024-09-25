Чи можуть відмовити у відстрочці багатодітному батьку, який живе окремо: пояснення юриста

Багатодітні батьки мають право на відстрочку, якщо неповнолітні діти перебувають на їхньому утриманні. Проте бувають випадки, коли чоловікам відмовляють через те, що вони проживають окремо.

Чи можуть відмовити у відстрочці багатодітному батьку, який не живе разом зі своїми дітьми, у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат Дмитро Франчук .

Відстрочка для багатодітного батька: які вимоги закону

До редакції РБК-Україна звернувся киянин, який має трьох неповнолітніх дітей, на яких він сплачує аліменти, але у ТЦК йому відмовляють у відстрочці.

"Маю договір із матір'ю дітей про утримання та аліменти. ТЦК вимагає, аби я ще й проживав з дітьми", - розповів він.

Адвокат Дмитро Франчук вважає, що дії ТЦК не відповідають вимогам закону.

"Відмова ТЦК у наданні відстрочки, яка обґрунтована вимогою проживання з дітьми, на мою думку, є незаконною, оскільки чинне законодавство України не висуває такої вимоги. Але більшість ТЦК посилаються на воєнний стан та перевищують свої повноваження", - зауважує він.

Юрист пояснює, що стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає:

чоловіки, які є батьками трьох або більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації;

у законі не йдеться про те, що батько повинен обов'язково проживати з дітьми для отримання відстрочки. Важливо лише підтвердити факт біологічного батьківства і наявність трьох неповнолітніх дітей.

Для отримання відстрочки необхідно надати підтверджуючі документи - свідоцтва про народження дітей і документи, що діти є неповнолітніми.

"Договір з матір'ю дітей про утримання та аліменти також є важливим підтвердженням виконання ваших батьківських зобов'язань", - додає адвокат.

Важливі документи, які можуть знадобитися:

копія свідоцтва про народження дітей;

договір про утримання дітей;

квитанції про сплату аліментів;

інші документи, які можуть підтвердити право на відстрочку (наприклад, медичні довідки, якщо є).

Фото: Оформлення документів у ТЦК (facebook.com/Vinobltck)

Що робити, коли багатодітному батьку відмовляють у відстрочці

Дмитро Франчук радить звернутися до керівництва ТЦК.

"Можете подати письмову заяву на ім'я керівника ТЦК з вимогою переглянути рішення про відмову та вказати на невідповідність такої вимоги законодавству. Додайте до заяви копії свідоцтв про народження дітей та договору про аліменти", - каже адвокат.

Також він рекомендує звернутися до омбудсмена, який може допомогти у вирішенні проблеми, коли права були порушені.

"Якщо ТЦК відмовиться виконати ваш запит або не перегляне своє рішення, ви маєте право оскаржити це рішення в суді. У таких випадках суди часто стають на бік громадян, оскільки вимога спільного проживання не передбачена законом", - звертає увагу Дмитро Франчук.

Також варто звернутися до адвоката, який спеціалізується на військовому праві. Фахівець допоможе підготувати необхідні документи та оскаржити неправомірну відмову.