Відстрочку в "Резерв+" отримали близько 40 тисяч українців за два дні, - Міноборони

Від 9 листопада в "Резерв+" з''явилась функція відстрочки. Наразі вона доступна для людей з інвалідністю та для студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно.

Невдовзі сервіс буде доступним і для інших категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації.

"У перші ж години ми спостерігали шалений запит на онлайн-відстрочку. Цей запит подали близько 10 000 людей. Зараз є певне навантаження на реєстр "Оберіг". Я нагадаю, що відстрочка надається саме з нашого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Ми не зберігаємо дані наших користувачів", - наголосила Черногоренко.

Вона зазначила, що через це час очікування може бути дещо більшим, ніж зазвичай. Однак запевнила, що всі відстрочки будуть надані.

"За два дні онлайн-відстрочки в Резерв+ ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян", - підкреслила Черногоренко.