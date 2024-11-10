RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Отсрочку в "Резерв+" получили около 40 тысяч украинцев за два дня, - Минобороны

Фото: заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

В мобильном приложении "Резерв+" онлайн-отсрочку оформили уже около 40 тысяч украинцев. И это дышит за первые два дня работы услуги.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на теэлмарафон.

С 9 ноября у "Резерв+" появилась функция отсрочки. Она доступна для людей с инвалидностью и для студентов, аспирантов и докторантов, которые учатся последовательно.

Вскоре сервис будет доступен и другим категориям граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

"В первые же часы мы наблюдали безумный запрос на онлайн-отсрочку. Этот запрос подали около 10 000 человек. Сейчас есть определенная нагрузка на реестр "Оберег". Я напомню, что отсрочка предоставляется именно из нашего Единого государственного реестра военнообязанных. Мы не сохраняем данные наших пользователей", - подчеркнула Черногоренко.

Она отметила, что из-за этого время ожидания может быть несколько больше обычного. Однако заверила, что все отсрочки будут предоставлены.

"За два дня онлайн-отсрочки в Резерв+ мы получили уже десятки тысяч заявок, а отсрочку получили около 40 000 наших граждан", - подчеркнула Черногоренко.

 

Напомним, РБК-Украина сообщали, что делать, если не удается оформить отсрочку в "Резерв+".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины