За відстрочкою – у ТЦК. Відповіді на головні питання про мобілізацію та повістки на блокпосту

– Раніше вже говорилося про те, що після реєстрації шлюбу РАЦСи передають інформацію про військовозобов'язаного в ТЦК. Чи можна зараз реєструвати шлюб без передачі даних у військкомат?

– При подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу людина заповнює відповідні графи для надання інформації. Така заява включає в себе відомості стосовно відношення до військової служби. Таким чином, після реєстрації шлюбу, РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи.

– Чи значить це, що чоловіка після реєстрації шлюбу мобілізують?

– Ні, після реєстрацію шлюбу одразу ніхто не мобілізовує, однак після реєстрації шлюбу особі потрібно оновити свої дані в ТЦК. Оскільки призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних.

– Чи подають суди інформацію в ТЦК, коли починається судовий процес про розірвання шлюбу стягнення аліментів тощо? Або коли суд вже виніс те чи інше рішення?

– Ні, не подають.

– В мережі пишуть, що деякі ТЦК починають відмовляти у відстрочці від мобілізації військовозобов'язаним, які мають дружину з 1 або 2 групою інвалідності. На основі чого можуть відмовити в такому?

– Можуть відмовити, якщо людина з інвалідністю має інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати. Тобто один із варіантів коли можуть відмовити чоловіку у якого дружина з інвалідністю це коли у них є повнолітні діти.

Фото: РАЦСи передають до ТЦК відомості про чоловіків, але це не означає, що їх відразу мобілізують (Getty Images)

– Зараз багато хто думає, що відстрочка надається автоматично, якщо людина й так підпадає під деякі категорії. Але для цього потрібен список документів. Яких саме?

– Повідомлення про наявність підстав для відстрочки є частиною оновлення даних в ТЦК і СП. З огляду на практику, бувають непоодинокі випадки, коли люди, маючи підстави для відстрочки все одно захищають Батьківщину, погоджуючись на добровільну мобілізацію. Тож право на відстрочку – це право, однак його необхідно реалізувати.

Щоб реалізувати своє право на відстрочку, треба враховувати кілька важливих моментів. По-перше, необхідно написати заяву на оформлення відстрочки. До цього потрібно підходити відповідально, обґрунтовано, коротко викласти обставини та з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та попросити надати відстрочку.

До заяви треба додати документи, які підтверджують відповідні обставини для відстрочки. А надалі після проходження ВЛК – очікувати відповідь стосовно надання відстрочки.

– Які ви б дали поради тим, хто збирається оформлювати право на відстрочку від служби?

Основні поради:

Написати обґрунтовану заяву;

Зібрати та завірити нотаріально всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки;

Зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП;

Не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.

Зверніть увагу, що отримати відстрочку можна тільки на підставі військово-облікового документа. Такими документами зараз є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тобто, скажімо, якщо вам вже 36 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то поки не оновите даний документ, ви не зможете отримати відстрочку.

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Фото: Відстрочку від служби надають лише якщо для цього зібрати пакет документів (Getty Images)

– А якщо у чоловіка є всі документи для відстрочки від мобілізації, але в ТЦК відмовляються давати відстрочку – що робити в таких випадках?

– Спочатку треба отримати письмову відповідь, чому відмовляють. У відповіді має бути зазначена причина відмови. Якщо ви з такою причиною не згодні, то можете оскаржити відмову у наданні відстрочки від мобілізації в судовому порядку.

– Зараз часто буває, що автомобіль на блокпості зупиняє поліція, але потім підходять представники ТЦК і виписують повістку. Як себе поводити в таких випадках?

В даній ситуації алгоритм дій може бути таким: